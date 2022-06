Policia Militar realiza blitz de trânsito em Eldorado

Na tarde de quinta-feira (16/06), policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado, realizaram blitz de trânsito no perímetro urbano de Eldorado.

A blitz foi realizada na área central, com intuito de orientar e principalmente de coibir o trafego de motocicletas com escape em desacordo com as normas de trânsito.

Durante a blitz, diversos veículos foram abordados, sendo confeccionados 12 (doze) autos de infrações e 03 (três) motocicletas foram apreendidas.