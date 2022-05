Prefeitura de Itaquiraí leva atendimentos de saúde aos ribeirinhos

A Secretaria Municipal de Saúde realizou no último dia 19 de maio, uma ampla ação com diversos atendimentos de saúde para a colônia de pescadores. A medida atende uma determinação do Prefeito, Thalles Tomazelli e do Vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni, em viabilizar o acesso aos serviços de saúde para toda à população.

Conforme a secretaria de saúde, a ação liderada pelos ACS (Agentes Comunitários de Saúde), Técnicas de Enfermagem e Enfermeiras, teve como prioridade atendimentos a pacientes com doenças crônicas como; diabetes e hipertensão, além da aplicação de vacinas de rotina, influenza e sarampo. Os profissionais da saúde municipal também realizaram visitas domiciliares com o intuito de monitorar aquela região.

O objetivo principal foi chamar atenção da comunidade ribeirinha, para os cuidados com a saúde e a prevenção das complicações por doenças cardiovasculares. O tema intitulado pela saúde municipal como: Ação em Saúde na Colônia busca orientar as pessoas sobre o estilo de vida com hábitos saudáveis, com dieta adequada e atividade física regular, ajudando no controle dos fatores de risco, diminuindo a chance de acometimento cardiovascular.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.