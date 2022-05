PRF apreende 5,5 toneladas de contrabando de agrotóxicos e cigarros

Uma carreta bitrem foi interceptada neste domingo, na rodovia BR-163, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, levava 5,5 toneladas de agrotóxico e 300 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. A apreensão foi feita por policiais rodoviários federais no município de Eldorado.

Segundo a assessoria da PRF, os policiais fiscalizavam a rodovia quando abordaram a caminhão Scania acoplado a dois semirreboques. O condutor disse que transportava cloreto de potássio (fertilizante) e apresentou a nota fiscal da carga.

Durante vistoria nos reboques, os policiais descobriram que sobre a carga de potássio estavam várias caixas de cigarro fabricado no Paraguai e de venda proibida no Brasil e 5,5 toneladas de agrotóxicos de origem estrangeira.

O condutor disse ter recebido o contrabando em Eldorado (MS) para levar a Mato Grosso, sem especificar qual cidade. Pelo transporte, declarou que receberia R$ 20 mil. Ele foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Naviraí. O caminhão e a carga foram entregues à Receita Federal em Mundo Novo.

