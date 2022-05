SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CORPO DE BOMBEIROS INICIAM PROJETO BOMBEIRO NA ESCOLA, EM IGUATEMI

Teve início nessa quarta-feira (11), em Iguatemi o “Projeto Bombeiro na Escola”, que é realizado pelo corpo de Bombeiros Militar de Mundo Novo – MS, em parceria com a secretaria municipal de educação. O Projeto, será desenvolvido nas turmas dos 6⁰ anos do Ensino Fundamental da Escola Salvador Nogueira e secretária da pasta Luciane Rissoto e a diretora da Escola Regina Martins Lopes estiveram presentes para acompanhar o lançamento.

O Subtenente Pedroso, será o responsável pelas aulas e coordenador do Projeto, sob a supervisão da comandante do 12⁰ Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, Capitã Janine. O objetivo é passar para os alunos, através de aulas práticas e teóricas, vários ensinamentos que poderão ser aplicados na prevenção de acidentes relacionados com: incêndios em residências, afogamentos, redução de acidentes de trânsito, primeiros socorros para vítimas de cortes, entorses, sangramentos nasais, reanimação cardiovascular, além de realçar o sentido da verdadeira cidadania e dos valores cívicos.

A secretária Luciane, agradeceu a presença de todos, ressaltou a importância do projeto e parabenizou a iniciativa do Corpo de Bombeiros. No final, acontecerão algumas demonstrações práticas, dos alunos, mostrando os ensinamentos adquiridos.