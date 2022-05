CAMPANHA PREMIADA ACIAG

A Associação Comercial e Empresarial de Guaíra lançou a Campanha Premiada: Mais Amor Presente. Que vai sortear até o mês de agosto, uma TV de 50 polegadas, um celular, um notebook, seis mil reais em vale compras e uma moto Honda Biz zero quilômetro.

A ação, que começou neste início de maio, visa fortalecer o comércio de Guaíra em três datas importantes: Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais.

Para concorrer basta fazer uma compra de até R$ 25 reais em uma das lojas devidamente identificadas com o cartaz da campanha, receber o cupom e torcer.

O primeiro sorteio acontecerá no próximo final de semana, dia 07 de maio às 17 horas na sede da ACIAG, e vai distribuir uma Smart TV 50 polegadas e quatro vale compras no valor de 300,00 cada. Nos dias 15 e 21 de maio ainda serão sorteados mais 06 vale compras de R$ 300 reais cada um.

Vale ressaltar que as empresas que participarem da promoção do Dia das Mães automaticamente estarão participando das demais promoções. O mesmo vale para os clientes, mesmo as compras realizadas durante o Dia das Mães, o cupom valerá para todas as campanhas promovidas até o final do ano pela Associação Comercial.

Osmar Volpato, presidente da Aciag, explicou que a ação visa fortalecer o comércio guairense promovendo o aquecimento das vendas, mas, ao mesmo tempo, dar a população a possibilidade de comprar produtos com preços diferenciados e concorrer a ótimos prêmios.

“Infelizmente nos dois últimos anos, por conta da pandemia, o comércio local passou por muitas dificuldades. Nossa intenção é fomentar o comércio, aumentar as vendas, mas também, dar a oportunidade para que o cliente ganhe com preços especiais e prêmios significativos”, destacou Osmar.

O presidente da ACIAG finalizou agradecendo os patrocinadores que estão apoiando a campanha, de um modo especial aos patrocinadores master: Sicoob, Supermercado Trento, Sicredi, Supermercado Fátima, Uniprime, Supermercado Copagril, Organizações Lex, Rede Gmaxx e de forma especial o Município de Guaíra através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego