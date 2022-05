NOTÍCIA RUIM

De repente, via Internet, chega desagradável informação sobre acidente de carros no trevo que demanda à cidade de Japorã. Uma Hilux, conduzida por Thiago, de Rondonópolis. O outro veículo era um Corolla, dirigido por Gilmar Prado. William Ângelo e Juan Pablo acompanhavam Gilmar, em missão na Festa dos 30 anos de Japorã, surpreendidos pelo violento impacto do indesejado acidente. Foi só o susto e danos materiais, além de ‘escoriações’, e a necessidade de cirurgia no braço e clavícula de William. Os dois veículos deram ‘Perda Total’, mas houve um livramento milagroso de todas as pessoas ‘envolvidas’ na ocorrência do dia 1 de maio de 2022, às 13 horas. O atendimento no Hospital ‘Bezerra de Menezes’ foi eficiente, tendo os familiares mantido a calma e ‘confiantes’ aguardam um desfecho feliz para os feridos.