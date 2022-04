PRF e Receita Federal apreendem anabolizantes e eletrônicos e cigarro eletrônico paraguaios em Eldorado

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) da base de Eldorado em ação conjunta com a equipe da Receita Federal de Mundo Novo, realizaram no final da manhã desta terça-feira (26), a apreensão de uma carga de produtos oriundos do Paraguai.

Durante fiscalização em frente a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal localizada na BR-163, no município de Eldorado, as equipes realizaram a abordagem de caminhão baú, que presta serviço terceirizado para a Empresa dos Correios.

Em vistoria no interior do baú onde transportadas diversas mercadorias, foram localizadas diversas mercadorias de origens estrangeiras como sendo:

– 60 Aparelhos Alexa Echo Dot, Marca: “Amazon”;

– 67 cigarros eletrônico, Tipo “Pod System”, Marca: Ignite;

– 01 receptor de TV, Marca: H7;

– 09 Unidades de anabolizantes (modificador orgânico) de origem estrangeira, Marca: Combat Plus;

– 09 Unidades de anabolizantes (Injectable Implants) de origem estrangeira, Marca: Atomic.

– 02 volumes de tapete de origem estrangeira;

Foi constatado que todas essas mercadorias estavam sem o devido desembaraço alfandegário, ou seja, seriam produtos de contrabando/descaminho.

As mercadorias foram apreendidas e encaminhadas para a Receita Federal de Mundo Novo.

