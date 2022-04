Catedral de Naviraí deve concluir obras nova fachada no final de maio

As obras de reforma e readequação da fachada da Catedral Nossa Senhora de Fátima, de Naviraí, iniciada há alguns meses em breve deverá ser concluída deixando aquela igreja ainda mais bonita. Enquanto as obras estão em andamento e em sua fase final, quem passa em frente dela pode verificar numa foto de seu projeto que a mesma ficará bem diferente da fachada anterior e se destacará aos olhos de quem por ali passar.

Inicialmente, foi anunciado que as obras seriam concluídas em abril, porém ocorreu certo atraso e se tudo der certo, as obras terminarão no próximo mês de maio ou, no mais tarde, início de junho.

Fonte: Jota Oliveira – Naviraí Notícias.