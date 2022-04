Em Itaquiraí, motorista embriagado sobe em canteiro central, atropela e mata pedestre

Erivaldo da Silva de 42 anos, foi preso em flagrante na noite de sábado (16), após atropelar e matar um homem identificado como Antônio de Oliveira Carvalho de 53 anos. O crime aconteceu na Avenida 13 de Maio, área central da cidade de Itaquiraí.

Segundo informações, Antônio caminhava pelo canteiro central da avenida juntamente com outros dois homens quando foram atingidos pelo veículo Fiat Stilo que era conduzido por Erivaldo.

Ao subir no canteiro central o veículo atingiu os três homens, sendo que Antônio foi colidido com mais violência, vindo a ficar preso embaixo do carro sendo arrastado por alguns metros. Os outros dois homens que estavam com eles também foram atingidos e sofreram algumas escoriações.

Segundo testemunhas, logo após a colisão e com o corpo de Antônio preso embaixo do veículo, Erivaldo acelerou o carro tentando fugir do local, ocasionando o esmagamento da vítima.

Um dos homens que também foi atropelado conseguiu abrir a porta do carro e retirar Erivaldo da direção e a chave da ignição. Populares chegaram a tombar o veículo no intuito de retirar Antônio de baixo com vida porém, o mesmo já estava morto.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão de Erivaldo. A PRF compareceu no local e realizou o teste de bafômetro em Erivaldo que resultou em 0,92 mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expedido pelos pulmões), confirmando assim sua embriagues.

Ao ser questionado se havia ingerido bebida alcoólica Erivaldo disse que tinha tomando 8 latas de cervejas. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí onde foi autuado em flagrante pelos crime de praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, homicídio culposo na direção de veículo automotor e conduzir veículo automotor sob a influência de álcool.

