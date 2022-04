Mara Caseiro solicita implantação da 3º Vara Cível em Naviraí

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) solicitou, por meio de indicação, a implantação da 3º Vara Cível na Comarca de Naviraí. O pedido atende reivindicação formulada pelo vereador Ederson Dutra. A solicitação foi realizada no dia 24 de março.

De acordo com as informações do subscrevente do requerimento, dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ dão conta que somente no ano de 2021, as Varas Cíveis da Comarca de Naviraí receberam 7.682 novos processos, chegando a atingir o total de 10.000 processos acumulados em cada uma das varas cíveis existentes na Comarca.

“Por isso, a implantação da 3ª Vara Cível na Comarca de Naviraí diminuirá os prejuízos dos jurisdicionados que aguardam anos a resolução de uma demanda que, em muitas oportunidades, não pode esperar”, ressaltou Mara Caseiro.

É importante ressaltar que Comarcas com número de jurisdicionados semelhantes ao de Naviraí já possuem três varas cíveis, como por exemplo, o município de Nova Andradina, tornando necessário harmonizar o número de juízes e servidores ao número de jurisdicionados de cada local.

A solicitação foi encaminhada para o governador Reinaldo Azambuja, ao secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Correa Riedel e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar.

Fonte: Tavane Ferraresi – Assessoria de Imprensa do Gabinete.