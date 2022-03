DR. LÍDIO RECEBE OFICIALMENTE OBRA DA PONTE SOBRE O RIO MARACAÍ CONCLUÍDA.

Após a conclusão da obra de construção da ponte de concreto sobre o Rio Maracaí em Iguatemi, o prefeito Dr. Lídio Ledesma recebeu nesta quinta-feira, 24 de março o Fiscal de Obras da Agência de Gestão de Empreendimentos de MS, AGESUL, Vinícius Cereser Tomasi para o ato de assinatura do Termo de Entrega e Aceitação Definitiva da obra. O secretário de obras Agnaldo dos Santos Souza se fez presente.

O documento passa oficialmente a posse da obra, gestão e domínio definitivo da ponte para o município. De acordo com o Termo, isso não isenta a responsabilidade sobre a garantia da estrutura implantada pela construtora, sendo a mesma a responsável quaisquer problemas e reparos na estrutura entregue.

A ponte é localizada na entrada do assentamento Rancho Loma, mede 30 (trinta) metros de extensão e liga a comunidade local a sede urbana do município.

A obra é fruto de uma conquista do prefeito Dr. Lídio Ledesma e do seu vice-prefeito Zé Roberto com apoio da Câmara de Vereadores, e foi atendida pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo secretário de infraestrutura de MS, Eduardo Riedel, contemplando centenas de famílias de pequenos produtores rurais tradicionais e propriedades da região.

“É mais um grande avanço para nosso município, em especial para a população do Rancho Loma que tem nesta ponte a ligação necessária para a passagem, recebimento de insumos e transporte da produção local”, concluiu o prefeito Dr. Lídio na ocasião da assinatura.

O Assentamento fica distante aproximadamente trinta quilômetros da cidade, através de um trecho de estrada vicinal e da rodovia Ms-180.