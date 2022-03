Itaquiraí contrata empresa para obras de asfalto e drenagem no Jardim Betel

O município de Itaquiraí, a 402 quilômetros de Campo Grande, abriu licitação para tomada de preços visando obras de asfalto na região do Jardim Betel. O edital foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (9).

Consta que o objetivo é a contratação de empresa especializada para execução da pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais, em atendimento a um repasse da Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano.

Aos interessados, o edital e seus anexos estarão disponíveis no portal de transparência do município, www.itaquirai.ms.gov.br, e poderão ser retirados no Departamento de Licitações e Contratos, na Prefeitura de Itaquiraí, sito a Rua Campo Grande, nº 1585, Centro, das 7 horas às 13 horas.

Fonte: Jornal do Conesul