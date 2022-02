Itaquiraí prepara uma grande festa para comemorar seu aniversário

O município de Itaquiraí vem preparando uma grande festa para comemorar os seus 42 anos de emancipação política administrativa. O prefeito Thalles Tomazelli disse que “após passarmos por momentos difíceis e de sofrimento por conta da pandemia, hoje, estamos com mais de 85% da nossa população vacinada e graças a Deus estamos voltando gradativamente à normalidade. Estamos preparando uma grande festa para toda a nossa gente. O evento trará grandes shows e a volta do rodeio com locução de Marco Brasil e Fagner Rangel, cujo evento não acontecia há muitos anos em nosso município” salientou o prefeito.

Thalles explicou que a festa popular em comemoração aos 42 anos da cidade será toda gratuita para a população e visitantes, sendo que ninguém pagará nada para entrar e assistir aos shows e ao rodeio. “Com isso, iremos proporcionar momentos de descontração e entretenimento para a nossa população, além de fortalecer o comércio local, que por diversas vezes tiveram que reduzir o seu horário de funcionamento e até mesmo fechar as portas por conta da pandemia. Estamos conciliando o cuidado e a retomada da normalidade. Convido você e sua família para passarmos momentos de alegria nesta festa que é para toda a nossa gente!”, garantiu o prefeito.

SHOWS AO VIVO

Três grandes shows ao vivo está programado para acontecer na festa dos 42 anos de Itaquiraí como município: dia 12 de maio, quinta-feira, véspera do aniversário da cidade, show com o conjunto Raça Negra; dia 13, sexta-feira, com Patrícia e Adriana e no sábado, dia 14, com Breno Reis e Marco Viola. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Jornal do Conesul