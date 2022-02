Naviraí participou do 34º Show Rural Coopavel em busca de conhecimentos

A Administração Municipal de Naviraí proporcionou a oportunidade a um grupo de produtores da agricultura familiar do Assentamento Juncal e do Distrito Verde, acadêmicos do curso de ciências agrárias e a técnicos agrícolas, de participarem de um dos maiores eventos anuais do agronegócio do Brasil: o Show Rural Coopavel.

A caravana de Naviraí esteve na exposição realizada em Cascavel (PR), na última quinta-feira (10-02), numa organização da Gerência de Desenvolvimento Econômico e Turismo. O gerente da pasta, Eugênio Guedes, observou que a feira, ligada ao agronegócio, apresenta as novas tecnologias e tem um pavilhão destinado à agricultura familiar.

“Grandes empresas estão presentes neste evento. Um dos destaques é o sistema metaverso. É coisa do futuro, do mundo digital que agora envolve a agricultura familiar. Portanto, todos estarão buscando este e outros conhecimentos para que possam ser aplicados em Naviraí. Contamos com o apoio do Executivo, por determinação da prefeita Rhaiza Matos, na organização desta comitiva. Temos a convicção de que esta participação somará em aprendizado a todos os participantes”, observou Guedes.

Os participantes visitaram diversos estandes, com registros feitos pela Assessoria de Imprensa da Prefeitura. A tendência robótica na ordenha, nutrição animal de precisão, novas cultivares de mandioca (de mesa e industrial), milho, soja, novas raças de gado e suínos, a ovinocultura e centenas de modernas máquinas e equipamentos puderam ser conhecidos.

“Foi um dia muito produtivo para nossos agricultores familiares, para os estudantes de agronomia e nós da Gerência de Desenvolvimento Econômico. Proporcionar presença neste evento é garantir que os produtores de Naviraí tenham acesso ao que há de mais moderno no mundo do agronegócio e da agricultura familiar. Agradecemos a Administração Municipal por este incentivo que contou também com o apoio da Gerência de Educação, através do transporte”, apontou o técnico agrícola da GEDEC, Adolfo Silvério.

A 34ª Coopavel contou com 585 expositores, foi a maior feira da história, com um público de 285.212 pessoas e mais de R$ 3,2 bilhões de negócios realizados de 5 a 11 de fevereiro. Durante a feira, os participantes puderam descobrir, na prática, o que irá funcionar melhor na terra, com informações sobre áreas de adubação, biotecnologia, variedades de sementes e o seu potencial de produção, proteção de plantio, tratos culturais e híbridos. O Show Rural Coopavel trouxe a inovação extrema de empresas e startups ligadas ao setor, apresentando soluções e tecnologias para aumentar a produtividade, diminuir o desperdício e, sobretudo, garantir maior rentabilidade.

(Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432)