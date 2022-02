Sessão solene na Câmara de Vereadores definiu nova mesa diretora para próximo biênio 2023/2024

Na noite da última segunda-feira (07), aconteceu a antecipação da eleição para a nova mesa diretora, na Câmara de Vereadores, para próximo biênio 2023/2024.

O presidente Paulo Lourenço, foi reeleito com 100% dos votos dos vereadores. Kaudi Nage continua como vice-presidente e Gildo Amaral como primeiro secretário. A mudança foi do segundo secretário, sendo eleito o vereador, Jader Moreira, ocupando o lugar do Jefferson (Pinduca).

O prefeito Valdomiro Sobrinho, presente na ocasião, comentou da importância da união dos dois poderes em prol do município – onde a questão partidária sempre teve menor relevância em sua administração.

Esteve presente também a vice-prefeita Rosaria Andrade, diretora-presidente da Agehab Maria do Carmo, secretários, diretores e coordenadores.

Confira a mesa diretora para 2023/2024:

– Presidente: Paulo Lourenço (PSD);

– Vice-presidente: Kaudi Filho (PSDB);

– 1º Secretário: Gildo Amaral (PSDB);

– 2º Secretário: Jader Moreira (MDB);

Fonte: Carina Yano/Semcos- Mundo Novo