Regularização fundiária beneficia 42 famílias em Eldorado e Mundo Novo

A Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul) distribuiu, nesta segunda (7) e terça-feira (8), 42 títulos de propriedade de regularização fundiária em Eldorado e Mundo Novo. Os documentos foram entregues pela diretora-presidente da Agência, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Em Eldorado, foram regularizadas 18 moradias do Distrito de Morumbi, criado em 1954. Muitas famílias não possuíam a titularidade dos terrenos, mas, em parceria com o município, o Estado atendeu os moradores, que passaram a ser legítimos proprietários de seus imóveis.

Em Mundo Novo, a entrega de títulos de propriedades no Conjunto Habitacional Fernando José de Souza, no bairro Universitário, atendeu 24 famílias. Desde 2017, a Agehab já regularizou na cidade 183 imóveis. “Em um exemplo de como o empenho da prefeitura e do Governo do Estado beneficiam os cidadãos”, destacou Maria do Carmo.

Mais de seis mil títulos de propriedade já foram entregues pelo Governo do Estado em todo o Mato Grosso do Sul desde 2017.

