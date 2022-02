Carro carregado com maconha se envolve em acidente em fuga da PM, em Guaíra

A Polícia Militar de Guaíra apreendeu um carro carregado com maconha na noite de segunda-feira (07). O veículo se envolveu em um acidente.

Conforme a PM, durante patrulhamento pela Av. Barão do Rio Branco, os policiais avistaram um GM/Astra em atitude suspeita e, ao tentar a abordagem, o veículo empreendeu fuga sentido ao interior de Guaíra.

Durante a perseguição policial em alta velocidade, nas imediações da comunidade do Santo Antonio, o condutor do GM/Astra perdeu o controle do veículo e se envolveu em um acidente, caindo com o carro em uma valeta.

Após o acidente, o condutor tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Ele é menor de idade e relatou estar transportando maconha no carro.

Com apoio do BPFron, o carro foi guinchado do local e todo o carregamento, que totalizou 82 kg da droga, foram apreendidos. A apreensão foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

O Conselho Tutelar também foi acionado e acompanhou o encaminhamento do adolescente de 15 anos para atendimento médico na UPA devido aos ferimentos do acidente e, posteriormente, à 13ª DRP de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia