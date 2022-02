Motorista embriagado é preso em Guaíra

Um homem foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado. O caso aconteceu na tarde de domingo (06), em Guaíra.

Conforme a Polícia Militar, denúncias chegaram a corporação informando que uma picape estava trafegando na rua em zig zag e ameaçando os pedestres. De imediato, uma equipe policial se deslocou até a Rua Jacy de Souza Dias, onde passou a fazer buscas pelo carro.

Pouco depois, a pick-up foi avistada e o condutor abordado pelos PMs. Conforme a Polícia Militar, durante conversa, o homem afirmou que havia ingerido bebidas alcóolicas.

O motorista foi então encaminhado até a unidade de PRF, para realização do teste do bafômetro, entretanto o homem se recusou a fazê-lo. Com sinais de embriaguez, os policiais elaboraram o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

O motorista foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia