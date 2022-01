Polícia Militar e Força Tática apreendem mais de 417 kg de maconha em Eldorado

Na madrugada de sábado (22/01), por volta das 00h43min, policiais militares lotados no 2º Pelotão de Polícia Militar de Eldorado em conjunto com uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Hórus, apreenderam 417,350kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos e cinquenta gramas) de maconha.

Após o recebimento de informações de que um veículo utilizado para o transporte de drogas, estava parado à beira da via no bairro Jardim Novo Eldorado, as equipes policiais deslocaram para averiguação.

No local, foi avistado o veículo Fiat/Palio Weekend com placas da cidade de Campo Limpo Paulista/SP. Em vistoria, foi verificado que o veículo estava carregado com diversos tabletes de maconha envoltos em fita adesiva.

Após contagem, foram somados 337 (trezentos e trinta e sete) tabletes de maconha com peso total de 417,350kg (quatrocentos e dezessete quilos e trezentos e cinquenta gramas).

Diante dos fatos, o veículo e a droga foram apreendidos pelas equipes da Polícia Militar.