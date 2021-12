Polícia Militar de Naviraí participa da “Campanha Educação para o trânsito”

Na manhã desta sexta-feira (24/12), policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí participaram da Campanha Educação para o trânsito.

A campanha contou com a participação da PMMS, PRF e da CCR MS VIA. Foram realizadas orientações aos passageiros quanto ao uso do cinto de segurança e os protocolos para uma viagem segura, no terminal rodoviário de Naviraí.

Tendo em vista que nas festas de final de ano as estatísticas de acidentes de trânsito aumentam sobremaneira , e muitas vidas se perdem nas estradas, a campanha tem a finalidade de promover o autocuidado dos passageiros e motoristas, afim de preservarem a vida, de modo que ao dirigir defensivamente, respeitar as leis de trânsito, ser atencioso e se antecipar aos perigos da via diminui bastante a possibilidade de acidentes.

Portanto é necessária a educação no trânsito para que todos consigam ir e vir com segurança, ilesos, sem ferir ou ser ferido, chegando ao destino com tranquilidade.