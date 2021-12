Mundo Novo está com seis casos de covid-19, após quatro positivos em quatro dias

Se aproximando do final de ano e as centrais de Monitoramento e de Triagem, da Secretaria Municipal de Saúde, do Governo de Mundo Novo, atualizaram os seus dados. O Boletim Coronavírus traz quatro novos casos nos últimos quatro dias.

Os testes foram feitos nesta segunda e terça-feira, já que a Central Covid-19 esteve fechada no final de semana. O monitoramento também está atuando normalmente.

Na Vacinação, o setor fez o pedido e recebeu 420 doses da Pfizer. A Sala de Vacinas, atendendo na UBS Central, está recebendo os mundonovenses para primeira, segunda e dose de reforço. As vacinas Janssen e Pfizer estão sendo aplicadas no seu esquema de continuidade ou no intercâmbio para CoronaVac e AstraZeneca.

Boletim Coronavírus 29/12/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 06

Recuperados – 2.368

Óbitos – 42

Geral – 2.407

Suspeito – 00

Descartados – 2.062

Obs. Nenhum paciente internado.

96 horas (25 a 28/12) / Positivos: 04

96 horas (25 a 28/12) / Altas: 00

96 horas (25 a 28/12) / Óbito: 00

Monitoramento – 15;

Residências – 04;

Crianças – 05;

Idosos – 00;

Monitoramento Concluído – 9.954

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 38.621:

Doses Aplicadas – 33.327

CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 10.268 (2.844 primeira dose + 2.195 segunda dose + 4.665 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 70 a serem aplicadas);

Janssen – 14.830 (6.680 aplicadas dose única + 3.182 dose de reforço + 128 dose de reforço intercâmbio + 3.288 a serem aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada – 16.525 (88,94% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 15.501 (83,43%);

População Vacinada 1ª dose – 9.845;

População Vacinada 2ª dose – 9.091;

Dose Única – 6.680;

População Dose de Reforço (3ª dose) – 4.325 (Pfizer e intercâmbio) + 128 Janssen (intercâmbio)

População Dose de Reforço (Jannsen) – 3.182

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa);

Recusa da Vacina – 22;

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos), 1ª dose;

Profissionais de Saúde – 492 (1ª dose);

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos), 1ª dose;

18 a 59 anos – 8.074 (1ª dose ou dose única);

12 a 17 anos – 1.443 (1ª dose);

Forças de Segurança – 104 (1ª dose);

Comorbidades – 1.343 (1ª dose);

Profissionais de Educação – 508 (1ª dose);

Gestantes, puérperas e lactantes – 220 (1ª dose);

Deficientes – 111(1ª dose);

Motoristas – 622 (1ª dose);

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose);

Limpeza Pública – 44 (1ª dose);

Indústria – 664 (1ª dose);

Trabalhadores de Saúde – 490 (2ª dose)

Forças de Segurança – 102 (2ª dose);

Idosos – 2.857 (2ª dose);

Acima de 18 anos – 1.394 (2ª dose);

12 a 17 anos – 1.198 (2ª dose);

Comorbidades – 1.340 (2ª dose);

Profissionais de Educação – 504 (2ª dose);

Indústrias – 635 (2ª dose);

Motorista – 402 (2ª dose);

Gestantes, lactantes e puérperas – 32 (2ª dose);

Deficientes – 07 (2ª dose).

Fonte: Jandaia Caetano – Mundo Novo