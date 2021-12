PREFEITURA DE IGUATEMI PREPARA DECORAÇÃO NATALINA COM O TEMA “NATAL DE LUZ”.

Iguatemi já está em clima de natal e para isso, a prefeitura municipal, através da secretaria de assistência social, está realizando a instalação da iluminação e dos enfeites para o Natal de 2021. A decoração, vai contar com milhares de luzes de Led distribuídas na pracinha, principais ruas e avenidas da área central da cidade. O recurso utilizado para a realização do Projeto “Natal de Luz”, será do fundo Municipal de Assistência Social-FMAS.

Estão sendo colocados enfeites como papai Noel, conjunto presépio, conjuntos com caixas de presentes iluminadas, figuras de bolas iluminadas, mastros com anjos, figuras luminosas modelo champanhe, modelos árvores cônicas gigantes e muitos outros enfeites.

“A decoração deste ano certamente deixará a cidade de Iguatemi linda. Será muito bonito observar praças, avenidas e ruas decoradas para receber familiares e amigos para as comemorações natalinas”, falou o prefeito municipal Dr. Lídio Ledesma.

A frente dos trabalhos, a secretária social e primeira dama do município, Cecília Welter Ledesma, está empenhada juntamente com sua equipe para fazer deste natal um momento inesquecível.

Denominado “Natal de Luz”, a ação tem o seu lançamento oficial marcado para esta sexta-feira dia 3 dezembro, ocasião em que acontece o “Sarau de Natal”.

Fonte: Imprensa Local – Kidão