PRESIDENTE DA SANESUL E PREFEITO DR. LÍDIO VISTORIARAM OBRAS DE SANEAMENTO EM IGUATEMI.

As obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário em execução com recursos próprios da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) estão mudando a realidade do município de Iguatemi. Os investimentos fazem parte da segunda etapa do programa Avançar Cidades e totalizam R$ 7.253.700,00. O diretor-presidente da Sanesul, Walter Carneiro Júnior, e o prefeito Lídio Ledesma participaram de ato público na tarde desta terça-feira (30), no município.

Até o momento, a empresa já executou 30% das obras do sistema de esgotamento sanitário no município, que tem um total de 37.6 quilômetros de rede coletora de esgoto, 1.627 ligações domiciliares de esgoto, além da construção de uma elevatória.

O diretor de Engenharia e Meio Ambiente da Sanesul, Helianey Paulo da Silva, enalteceu a importância dos investimentos e disse que a equipe técnica de fiscalização estará acompanhando a obra até o final. Cobrado pela administração sobre falhas na execução dos serviços, o engenheiro chefe disse que “a empresa executora da obra não avançará com novas ligações até que corrija as falhas no pavimento e em calçadas” que aconteceram ao logo dos trabalhos já realizados.

Doutor Lídio exaltou a importância das obras, dizendo que a rede coletora de esgoto trará grande benefício para a saúde pública dos moradores da cidade.

“A importância da instalação da rede de esgoto é muito grande. É um serviço que não aparece, porque fica enterrado, mas as pessoas têm de ter o reconhecimento da importância porque ela impacta diretamente na saúde pública. O esgoto a céu aberto é responsável pelo grande número de infecções intestinais, principalmente a hepatite A, em qualquer região, em qualquer lugar do Brasil”, colocou o prefeito.

Ele acrescentou ainda que com a rede coletora de esgoto em execução no município o poder público municipal elimina as fossas sépticas, o que, segundo ele, irá baratear custos e acabar com o incomodo que as famílias têm no momento.

“Eu, como médico, tenho que ressaltar isso. Morria muita criança antigamente por infecção intestinal, que era uma das doenças que mais acometiam as crianças. Tenho certeza absoluta que com a instalação do serviço de coleta de esgoto a população de Iguatemi estará livre disso”, afirmou.

Em sua fala, Walter Carneiro Júnior considerou importante a parceria com a prefeitura por meio da concessão dos serviços de água e esgoto e disse que a empresa tem enfrentado grandes desafios como forma de levar o desenvolvimento socioeconômico para os municípios.

O ato solene contou com a presença de membros da diretoria executiva e técnica da Sanesul, de coordenadores locais de municípios vizinhos, vereadores e secretários da administração, além do vice-prefeito José Roberto Felippe Arcoverde.

Fonte: Ascom – Anailton Batista