Escolas de Naviraí encerram o Projeto Educar PRF de educação para o trânsito

Foi encerrado na tarde de ontem (30-11), no recinto da Biblioteca Municipal Dom Aquino Corrêa, o Projeto Educar PRF. A ação foi desenvolvida em parcerias que envolveram a Gerência Municipal de Educação e Cultura, Polícia Rodoviária Federal e as escolas CIEI Vera Maria de Brida e Escola M. Diomedes Valentim Cerri.

O encerramento foi marcado pela exposição dos trabalhos realizados pelos alunos e pelos discursos da gerente de Educação e Cultura Tatiane Morch, policial rodoviário federal Denis Araújo, e coordenadora municipal do projeto, Bárbara de Paula Coutinho de Freitas.

Tatiane Morch falou da importância da parceria que proporcionou mais um projeto de educação que contemplou alunos da educação infantil. Ela parabenizou os professores, coordenadores pedagógicos, os agentes da PRF e a coordenadora Bárbara Freitas pela realização do projeto.

O policial Denis Araújo não escondeu o seu contentamento e emoção ao lembrar que durante as palestras do projeto Educar PRF, os alunos além de aprenderem os ensinos sobre o trânsito e cidadania, discutiram e refletiram o contexto abordando temas que envolvem a atividade policial. “Também aprendemos muito com as crianças. A meta é ampliar o projeto para mais escolas no ano que vem”, antecipou Denis Araújo.

O Projeto Educar PRF foi iniciado em 10 de agosto de 2021 e incluiu transversalmente a temática trânsito nas escolas, visando conscientizar as crianças, adolescentes, professores, colaboradores, famílias e comunidade no entorno da escola.

“Durante as aulas vimos os professores empenhados, as palestras dos policiais prendendo a atenção das crianças, depois vieram as atividades práticas. Os alunos aprenderam reconhecer as regras básicas no trânsito, placas de sinalização, semáforos, tiveram estímulo ao conceito e respeito às regras, limites e segurança. Aprenderam só atravessar na faixa de pedestre e a utilização obrigatória do cinto de segurança, por exemplo. Ficamos muito contentes pelo resultado positivo desta parceria. O projeto foi sucesso total”, resumiu a coordenadora Bárbara Freitas.

Ela finalizou parabenizando as diretoras, coordenadoras pedagógicas e professoras das escolas participantes, e através do inspetor da PRF Luiz Alexandre Gomes da Silva agradeceu a todos os policiais participantes do Projeto Educar PRF que atuaram em Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432