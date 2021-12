Prefeito de Itaquiraí conquista ampliação da Escola do Santo Antônio

Representando o prefeito Thalles Tomazelli, a secretária municipal de educação, Silvia Freire, esteve na última semana na capital do estado, onde participou de uma agenda oficial com a secretária de estado de educação, Maria Cecília. O encontro serviu para tratar da ampliação da Escola Tertulina Martins de Oliveira, localizada na região do complexo Santo Antônio.

De acordo com Sílvia, o governo do estado, irá executar a ampliação de mais um bloco contendo 4 salas de aula, além da construção de salas para direção, coordenação e almoxarifado.

“Para o prefeito Thalles, esse alinhamento com o governador Reinaldo Azambuja e com o secretário de infraestrutura Eduardo Riedel, vem garantido vários investimentos para o município.

A ampliação da Escola Tertulina trará mais comodidade para os alunos da Escola Municipal Santa Rosa, haja vista que a estrutura estadual, atende também as demandas da rede municipal de ensino. A poucos dias iniciamos a reforma e ampliação da Escola Municipal Jardim Primavera, com recursos próprios do município, são investimentos que trarão melhores condições para os nosso alunos e servidores da educação”, detalhou o prefeito de Itaquiraí.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).