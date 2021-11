Autoridades de Naviraí participam de ação educativa de combate à dengue

Autoridades do município de Naviraí, integrantes do Poder Executivo, das gerências Geral Executiva, Administração, Saúde, Assistência Social, Educação e Comunicação, do Corpo de Bombeiros e de outros setores ligados à saúde realizaram, mais uma ação educativa e de conscientização visando prevenção à dengue.

A coordenadora do Controle de Vetores da Vigilância em Saúde, Érica Cristina do Amaral, destacou a realização da “parada educativa” realizada na rotatória da avenida Weimar Gonçalves Torres. “Nos últimos dias deflagramos a campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, atuando em todos os cantos de Naviraí. Fechamos a campanha com esta ação envolvendo as autoridades, nesta principal via de tráfego de veículos no centro da cidade, chamando atenção de motoristas e pedestres com faixas, tenda educativa e distribuição de folders”, explicou a coordenadora.

A equipe do controle de vetores, composta pelos Agentes de Combate à Endemias (ACEs), ao distribuir os panfletos informativos e educativos, orientava a população no sentido de participar efetivamente das ações de prevenção e combate à dengue. Os agentes de saúde reforçaram as orientações para eliminar o mosquito pois, além da dengue, transmite a Chikungunya e Zica. Também orientaram sobre a importância da vacina contra a febre amarela.

“Está se aproximando o verão e as chuvas têm sido regulares, tornando o clima e ambientes propícios à proliferação de mosquitos. Pedimos que todos nos ajudem, eliminando recipientes que acumulem água, impedindo assim, a possibilidade de formação de criadouros. A recomendação é que todos entrem nessa guerra contra a dengue. A campanha de conscientização continua e todos, desde as crianças aos idosos podem dar sua parcela de colaboração colocando em prática as orientação repassadas através do material educativo e em palestras”, finalizou Érica do Amaral.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432