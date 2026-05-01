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    Trabalhador morre eletrocutado em Salto del Guairá, no Paraguai

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um acidente de trabalho deixou uma vítima fatal na cidade de Salto del Guairá, no Paraguai, na tarde desta quinta-feira (30). A cidade faz fronteira com Guaíra (PR).
    Conforme as informações da imprensa paraguaia, o homem de 45 anos estava realizando trabalhos elétricos em um portão, quando acidentalmente tocou em uma peça que estava energizada.
    O trabalhador recebeu uma forte descarga elétrica e morreu no local. O Corpo de Bombeiros Voluntário chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito.
    A Polícia Nacional isolou a área para os trabalhos.
    Com informações Ponto da Notícia
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