Trabalhador morre eletrocutado em Salto del Guairá, no Paraguai

Um acidente de trabalho deixou uma vítima fatal na cidade de Salto del Guairá, no Paraguai, na tarde desta quinta-feira (30). A cidade faz fronteira com Guaíra (PR).

Conforme as informações da imprensa paraguaia, o homem de 45 anos estava realizando trabalhos elétricos em um portão, quando acidentalmente tocou em uma peça que estava energizada.

O trabalhador recebeu uma forte descarga elétrica e morreu no local. O Corpo de Bombeiros Voluntário chegou a ser acionado, mas nada pode ser feito.

A Polícia Nacional isolou a área para os trabalhos.

Com informações Ponto da Notícia