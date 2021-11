Mundo Novo tem 80% da população vacinada contra a Covid-19

Mundo Novo aplicou 680 doses nos primeiros dias desta semana e ultrapassou os 80% da população imunizada (tomou duas doses ou a dose única da Janssen). Agora, 80,14% dos mundonovenses tomaram as duas doses ou a dose única.

Outra porcentagem importante é daqueles que tomaram pelo menos uma dose: 88,13%. A coordenadora de Vacinação explicou que mesmo com vacina liberada desde julho, cerca de 30 pessoas tomam a primeira dose diariamente. Pessoas a partir de 12 anos estão liberadas para se vacinar.

DOSE DE REFORÇO PARA PESSOAS A PARTIR DE 40 ANOS

Nesta quarta-feira, até as 16h00, acontece a vacinação de dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos (que tenha tomada há quatro meses a segunda dose). A imunização está ocorrendo no Anfiteatro Dorcelina Folador, ao lado do Anfiteatro.

A vacinação será interrompida na quinta-feira – com o Salão Paroquial, Conviver e Anfiteatro ocupados -, mas volta na sexta-feira (26), novamente no Anfiteatro.

O período de espaço entre a segunda dose e a dose de reforço é de quatro meses em Mundo Novo. Já da primeira para a segunda dose é de 21 dias. Quem tomou a vacina da Janssen terá que aguardar a vinda de um lote da referida vacina, para receber a dose de reforço.

BOLETIM TRAZ DOIS POSITIVOS E TRÊS ALTAS

O Boletim Coronavírus também atualiza os dados das centrais de Monitoramento e Triagem. Nos últimos dois dias (segunda e terça) foram dois testes rápidos positivos, dois exames negativos vindo do Lacen e três altas. O número de ativos no município está em seis.

BOLETIM CORONAVÍRUS 24/11/21 – ATUALIZADO ÀS 17h00 DO DIA ANTERIOR

Ativos – 06

Recuperados – 2.333

Óbitos – 41

Geral – 2.376

Suspeito – 00

Descartados – 2.056

Obs. Nenhum paciente internado.

48 horas (22 e 23/11) / Positivos: 02

48 horas (22 e 23/11) / Altas: 03

48 horas (22 e 23/11) / Óbito: 00

MONITORAMENTO – 26;

Residências – 09;

Crianças – 07;

Idosos – 01;

Monitoramento Concluído – 9.842

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

VACINAS RECEBIDAS – 31.635:

Doses Aplicadas – 27.197

CoronaVac – 5.562 (2.831 primeira dose + 2.731 segunda dose);

AstraZeneca – 7.541 (4.170 primeira dose + 3.371 segunda dose);

Pfizer – 10.302 (2.692 primeira dose + 1.583 segunda dose + 2.615 doses de reforço (3ª) + 524 D2 de intercâmbio (517 AstraZeneca + 07 CoronaVac) + 2.888 a serem aplicadas);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

População Vacinada – 16.373 (88,13% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 14.889 (80,14%);

População Vacinada 1ª dose – 9.693;

População Vacinada 2ª dose – 8.209;

Dose Única – 6.680;

População Dose de Reforço (3ª dose) – 2.615;

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa);

Recusa da Vacina – 22;

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos), 1ª dose;

Profissionais de Saúde – 492 (1ª dose);

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados), 1ª dose;

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos), 1ª dose;

18 a 59 anos – 7.997 (1ª dose ou dose única);

12 a 17 anos – 1.372 (1ª dose);

Forças de Segurança – 104 (1ª dose);

Comorbidades – 1.343 (1ª dose);

Profissionais de Educação – 508 (1ª dose);

Gestantes, puérperas e lactantes – 219 (1ª dose);

Deficientes – 111(1ª dose);

Motoristas – 622 (1ª dose);

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose);

Limpeza Pública – 44 (1ª dose);

Indústria – 664 (1ª dose);

Trabalhadores de Saúde – 473 (2ª dose);

Forças de Segurança – 22 (2ª dose);

Idosos – 2.857 (2ª dose);

Acima de 18 anos – 1.327 (2ª dose);

12 a 17 anos – 632 (2ª dose);

Comorbidades – 1.340 (2ª dose);

Profissionais de Educação – 504 (2ª dose);

Indústrias – 635 (2ª dose);

Motorista – 402 (2ª dose);

Gestantes, lactantes e puérperas – 32 (2ª dose);

Deficientes – 07 (2ª dose).

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo).