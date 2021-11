ALUNOS DA ESCOLA TANCREDO NEVES PARTICIPARAM DE FORMATURA DO “BOMBEIROS NA ESCOLA”.

O comando do 12º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente realizou na noite desta quinta-feira, 25/11, a formatura dos alunos do projeto social “Bombeiros na escola-Prevencão e cidadania””, projeto este realizado no município de Iguatemi.

O projeto, realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Iguatemi, Secretaria Municipal de Educação e apoio da diretoria da Escola Municipal Tancredo Neves de Iguatemi, que devido a pandemia teve início no segundo semestre de 2021, com os alunos do 6º ano do ensino fundamental.

Ao todo, 51 alunos participaram este ano do projeto, respeitando o distanciamento social e o uso de máscaras evitando assim a contaminação da COVID-19.

As aulas e a coordenação do projeto foram realizadas pelo 1º Sargento Pedroso, sob supervisão da comandante do 12º SGBM-Ind, Capitã Janaine.

Foram ministradas aulas de primeiros socorros, prevenção e combate a princípios de incêndios e acidentes domésticos, noções básicas de cidadania entre outros assuntos.

Durante a formatura houve a apresentação de atendimento de primeiros socorros e acidentes domésticos pelos alunos sobre o que aprenderam durante as aulas. Houve também o sorteio de vários brindes e de uma bicicleta nova aro 29, prêmios estes doados pelo comércio de Iguatemi e profissionais liberais.

Estiveram presentes na formatura autoridades municipais: Vice-prefeito José Roberto, vereadores, Secretária Municipal de Educação.

A comandante do 12º SGBM-Ind, Capitã Janaine destacou a importância do projeto na vida desses alunos visando a formação de cidadãos de bem, destacou ainda que esse projeto iniciado em 2016 já formou mais de 4000 alunos na área de atuação do 12º SGBM-Ind e agradeceu a parceria da direção da escola na pessoa do seu diretor, Professor Luciano Dorneles, o apoio da Prefeitura Municipal de Iguatemi e da Secretária de Educação.