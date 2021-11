Na última terça-feira (23), a Escola Municipal Terezinha Mendonça recebeu o projeto Foto Itinerante. O projeto é uma parceria da CCR com a MS/Via e teve a adesão do Governo de Mundo Novo, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Com um caminhão e palestras, os alunos dos períodos matutino e vespertino foram visitados. Foram feitos registros do ambiente escolar e trabalhos com os professores.