Programa Mais Social entregou quase 200 cartões em Mundo Novo

Coordenadora Carol Anastácio informou que atendimento do ‘Mais Social’, localizado na Rua Natal, retorna no próximo dia 15.

Na última quinta-feira (18), foi realizada a entrega dos cartões do programa ‘Mais Social’ para as famílias anteriormente beneficiadas do programa Vale Renda.

O projeto foi idealizado pelo Governo do Estado com o objetivo de atender 79 municípios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em Mundo Novo, 237 pessoas foram contempladas, com o valor de R$ 200,00. Recebem aqueles que têm renda mensal familiar per capita inferior a meio salário mínimo (por pessoa).

O cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceita cartão com a bandeira Visa. A compra é destinada somente para alimentação, kit de higiene e gás.

Esteve presente a vice-prefeita Rosária Andrade, a coordenadora do Mais Social, Carol Anastácio, a secretária de Assistência Social Eliane Rocha, o vereador Kaudi Filho e o coordenador regional José Gomes (Casé).

Texto e fotos: Carina Yano/Semcos