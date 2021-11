Naviraí e Mundo Novo registram morte por Covid

A Prefeitura de Dourados informou que mais duas pessoas morreram em decorrência da Covid-19 na cidade, ambas moradoras de outras localidades, mas que passavam por tratamento no município.

A primeira vítima residia em Naviraí e apresentava comorbidades. Ela foi internada em hospital público em Dourados, no dia 16 de novembro, onde realizou teste para Covid com resultado positivo, apresentou piora e morreu no sábado.

A segunda vítima residia em Mundo Novo e tinha comorbidades. Ela foi internada em hospital público em Dourados, no dia 31 de outubro, onde realizou teste para Covid com resultado positivo. Apresentou piora do quadro e morreu no domingo (dia 21).

Fonte: Sul News