Sistema de energia elétrica começa a ser instalado no Bairro Nova Conquista

A empresa JVP Construções e Empreendimentos, que presta serviço para a Energisa/MS, iniciou ontem (18), a colocação dos postes para a distribuição de energia elétrica no bairro Nova Conquista.

A implantação do sistema elétrico começou a dar seus primeiros passos para que em breve a rede de distribuição de energia ser instalada. “Estamos ansiosos para que cada família tenha acesso a esse serviço tão essencial. Essa conquista é resultado do empenho da nossa administração e dos vereadores Jefferson Lopes, Valdinei Gubert, Careca e Cirço do Taxi, que representaram a Câmara Municipal na audiência realizada na última quinta-feira (04/11), na sede da Energisa, em Campo Grande.

Esta é uma das ações que trará mais desenvolvimento e proporcionará uma melhor qualidade de vida para os moradores do Nova Conquista. Recentemente, foi instalada a rede de distribuição de água, agora estamos realizando esse sonho em comum, que é o início da implantação do sistema que irá permitir que a energia elétrica chegue em todas as casas do bairro. Agradeço aos nossos vereadores que sempre tem sido parceiro e nos acompanham na busca de viabilizar as melhorias necessárias para nossa gente.