Assistência Social de Itaquiraí agradece doações que foram destinadas as vítimas da tempestade

A prefeitura de Itaquiraí por meio da secretaria municipal de assistência social, realizou uma ação solidária para o recebimento de doações que foram destinadas às famílias afetadas pela tempestade que atingiu o município na madrugada do último dia 14 de outubro.

De acordo com a secretária municipal de assistência social, Flávia Rufino, houve uma enorme participação de pessoas que se sensibilizaram com as famílias que foram prejudicadas. Roupas, calçados, alimentos etc., foram recebidos pelos servidores, separados e entregues as pessoas necessitadas.

Segundo o prefeito Thalles Tomazelli, a união de todos têm contribuído para proporcionar uma situação um pouco mais confortável para essas famílias. “Passamos e estamos vivendo os efeitos dessa tempestade. Nos momentos mais difíceis, nós contamos muito com o apoio da população de Itaquiraí que entendeu a dificuldade e se uniu a nós nessa corrente do bem.

Deixo registrado os nossos agradecimentos a Loja Gazin que fez a doação de 30 colchões e ao grupo Seja Luz de Eldorado, que destinou doações de cestas básicas, vestimentas, calçados e brinquedos” disse o prefeito de Itaquiraí, ao agradecer.