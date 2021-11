Prefeitura de Naviraí inicia a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal 2021

A Prefeitura de Naviraí e a Gerência Municipal de Saúde, por intermédio do Núcleo de Assistência Odontológica, lançaram na sexta-feira (05-11), a Campanha de Prevenção ao Câncer Bucal. Participam das ações equipes de Saúde Bucal das ESFs (11 postos de saúde dos bairros), do Centro de Saúde “Dr. Antonito Pires de Souza” (antigo Varjão), da Unidade Prisional e do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

“O objetivo da campanha é levar orientações educacionais e preventivas sobre as lesões bucais, em especial ao câncer, que tem cura quando diagnosticado em sua fase inicial”, explica a gerente do Núcleo de Assistência Odontológica, Katia Akemi da Rocha Ujihara Salem.

A CAMPANHA – A campanha acontece em consonância com o ‘Novembro Azul’, onde as equipes de saúde bucal trabalham em parceria com as ESFs. Nas ESFs e no Centro de Saúde “Dr. Antonito Pires de Souza” serão feitas orientações sobre higiene bucal, palestras sobre o câncer de boca e também serão realizados os exames clínicos/físicos por cirurgiões-dentistas, procurando identificar algum sinal de indicação de lesão pré ou cancerizável e, se necessário, encaminhamento para o CEO II, para biópsia.

Na Unidade Prisional a campanha realizará exames e orientações de prevenção. No CEO II serão feitos exames para detecção do câncer, orientações e biópsia. “Após os exames e orientações, serão entregues folders informativo e escova dental para os participantes”, acrescenta a coordenadora do Programa Coletivo de Prevenção Paula Marcia L. Nakagawa Suekane.

ATENDIMENTOS – As ESFs (Estratégias Saúde da Família), Unidade Básica e CEO II estarão atendendo em horário normal, das 7h às 11h e das 13h às 17h. No Centro de Saúde do Varjão, de 23 à 26 de novembro, das 18 às 20h, e no dia 27 de novembro (sábado) das 08 às 10h. Estão programados os seguintes atendimentos: exame clínico e físico odontológico, cujo objetivo é a detecção e diagnóstico precoce de alguma lesão de câncer bucal, com orientações relacionadas ao câncer bucal, com a posterior distribuição de material informativo e escovas dentárias.

