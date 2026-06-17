Malaquias, Geraldo Resende e vereadores entregam R$ 150 mil em medicamentos em Japorã

Remédios contemplam famílias indígenas da Aldeia Porto Lindo que participaram da entrega pública

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A Administração Municipal de Japorã entregou, na tarde de ontem, terça-feira (16-06), um lote de medicamentos para a SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) da Aldeia Porto Lindo. A carga contém 42.380 unidades de remédios sendo, 26 tipos que integram a Farmácia Básica e outros 14 nomes de remédios controlados (psicotrópicos).

A entrega oficial contou com a presença do deputado federal Geraldo Resende Pereira, autor da emenda individual que destinou os recursos que possibilitaram a compra de medicamentos por parte da Prefeitura de Japorã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias); vice-prefeita Ana Cristina Teodoro (Aninha); secretária municipal de Saúde, Ivoni Maciel Góes Rosa (1ª dama de Japorã); o presidente do Legislativo Gabriel José Klasmann; os vereadores Luizinho Bezerra, Dorival Velasquez e Jaclison Lopes; cacique Onésio Dias; coordenador local (chefe) da Sesai, Paulino Canteiro; secretários municipais, diretores de departamentos e colaboradores da saúde municipal participaram do ato na Aldeia Porto Lindo.

“Apresentamos algumas demandas ao deputado Geraldo. Solicitamos recursos para aquisição de remédios. Para nossa satisfação, hoje temos este momento importante de retorno, trazendo os benefícios para a nossa população indígena”, afirmou o vice-presidente da Câmara, Dorival Velasquez.

Aliado de Geraldo Resende, o vereador Jaclison Lopes observou que o município depende do repasse de recursos estaduais e federais para atender a população. “Fizemos este alinhamento e o pedido da emenda para medicamentos junto com o vereador Dorival e o prefeito Vitor Malaquias.

O prefeito Vitor Malaquias enfatizou que a emenda conquistada junto ao deputado Geraldo Resende foi de R$ 300 mil, exclusivamente para aquisição de medicamentos. “Hoje, estamos entregando a primeira remessa que custou R$ 150 mil. Ainda temos na caixa da Prefeitura os outros R$ 150 mil para uma nova licitação. Agradecemos ao deputado Geraldo por sua ação parlamentar que, desta vez, contempla o setor da Saúde diretamente em benefício das famílias indígenas da Aldeia Porto Lindo e Yvy Katu”.

Por sua vez, Geraldo Resende que foi chamado pelas autoridades de Japorã de “Deputado da Saúde de Mato Grosso do Sul”, informou que há muito vem trabalhando em prol de Japorã, atendendo às reivindicações dos gestores municipais e vereadores. “Prestem atenção em quem realmente defende as bandeiras de interesse da população. Continuaremos atuando, destinando recursos, viabilizando projetos e, principalmente, tendo a Saúde como principal alvo de nossas ações. A entrega de medicamentos hoje, comprova nosso compromisso com o povo de Japorã”, destacou Geraldo que foi aplaudido pelas famílias que prestigiaram, e autoridades que participaram da entrega à Sesai.