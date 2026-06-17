Indígenas voltam a invadir a Fazenda Limoeiro em Amambai

Invasores teriam provocado danos materiais e atearado fogo em vegetação. Propriedade rural já havia sido invadida em abril deste ano.

Vilson Nascimento

Um grupo de indígenas, segundo as informações oriundos da Aldeia Limão Verde, voltou a invadir, entre a noite dessa terça (16) e a madrugada desta quarta-feira, dia 17 de junho, a Fazenda Limoeiro, em Amambai.

A propriedade rural, localizada às margens da Rodovia MS-156, trecho que liga Amambai a Tacuru, que faz divisa com a Aldeia Limão Verde, já havia sido invadida em abril deste ano.

Na ocasião, em ação rápida, a Polícia Militar conseguiu realizar a desocupação da área e chegou inclusive a realizar a detenção de pessoas suspeitas de envolvimento com o ato invasor.

Na invasão dessa terça (16) para quarta-feira, dia 17 de junho, o grupo invasor, que segundo as informações permanece na área ocupada, teria causado danos materiais na região da sede da propriedade rural, provocando, segundo os produtores rurais, pavor nos moradores e ateado fogo em vegetação.

Com informações: A Gazeta News