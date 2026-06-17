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    Casa do Trabalhador de Mundo Novo anuncia processo seletivo para Auxiliar de Produção

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Governo de Mundo Novo –

    O Governo de Mundo Novo informa que a Casa do Trabalhador estará realizando um processo seletivo para o preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar de Produção, junto à empresa Bello Alimentos.

    A oportunidade é voltada para candidatos que residam em Mundo Novo, possuam ensino fundamental completo, disponibilidade de horários e perfil comprometido, responsável e proativo. As vagas também estão abertas para Pessoas com Deficiência (PCD), promovendo a inclusão e a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho.

    Os interessados deverão comparecer à Casa do Trabalhador nesta quinta-feira (18), às 13h, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, física ou digital.

    Com informações: TV Sobrinho

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