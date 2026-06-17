Casal é preso com 350 quilos de maconha após fuga e capotamento na BR-163 em Naviraí

Motorista ignorou ordem de parada da PRF, tentou escapar pela rodovia federal, mas perdeu o controle do veículo durante acompanhamento tático; droga foi encontrada no porta-malas.

PRF Naviraí: Um casal foi preso na noite desta terça-feira (16) durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Naviraí. Os suspeitos transportavam aproximadamente 350 quilos de maconha em um veículo que acabou capotando após um acompanhamento tático realizado pela PRF na BR-163.

Conforme informações repassadas pela corporação, os policiais realizavam fiscalização de rotina na rodovia quando tentaram abordar um automóvel suspeito. Ao receber a ordem de parada, o motorista optou por não obedecer à determinação e acelerou, iniciando uma fuga pela rodovia federal.

Durante o acompanhamento tático, o veículo seguiu em alta velocidade por vários quilômetros. Ao chegar nas proximidades do km 127 da BR-163, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e o automóvel capotou às margens da rodovia.

Após o acidente, os agentes fizeram buscas no veículo e encontraram diversos tabletes de maconha acondicionados no porta-malas. A carga apreendida foi pesada posteriormente, totalizando aproximadamente 350 quilos do entorpecente.

O homem e a mulher foram detidos no local e encaminhados, juntamente com o entorpecente apreendido, para a delegacia da Polícia Federal. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e permanecem à disposição da Justiça.

Com informações: Portal do Conesul MS