Kadu e Antony, Dayane e Magda duplas campeãs do GP Naviraí de Vôlei de Praia

A dupla Kadu e Antony (Campo Grande e Bela Vista) e a dupla Dayane e Magda (Campo Grande e Bela Vista) conquistaram, no início da tarde de hoje (07-11), o título de campeãs da 3ª Etapa do Circuito Estadual Adulto de Vôlei de Praia – GP Cidade de Naviraí de Vôlei de Praia.

A dupla masculina recebeu medalhas e o prêmio de R$ 1 mil em dinheiro entregues pelo presidente da Câmara de Vereadores, Éderson Dutra (Neninha). A gerente Geral Executiva da Prefeitura, Maria Paula Alípio entregou à atleta Dayane e Magda as medalhas de campeã e o prêmio de R$ 1 mil pela conquista do título.

VICE-CAMPEÕES – A dupla vice-campeã Duda e Alexandre (CG) recebeu medalha e o prêmio de R$ 600 entregue por Eduardo Mendes, coordenador regional das ações do Governo do Estado. A dupla feminina vice-campeã Bruna Lopes e Renata Conceição foi premiada com medalha e R$ 600 em dinheiro entregues pelo gerente de Esportes e Lazer de Naviraí Brendo Caíque Barbosa dos Santos.

As premiações dos 3ºs lugares foram feitas pelo representante da Fundesporte Flávio Cabral Soares, que entregou as medalhas e prêmio de R$ 400 à dupla Mauro Nogueira e Leonardo Salazar (Antônio João e Campo Grande), e o vereador Fabiano Domingos (Taquara) entregou a premiação da dupla feminina Renata Valêncio e Thaynara. A atleta Renata Valêncio não participou do momento, pois, estava em atendimento médico no Hospital Municipal.

A competição foi realizada neste sábado e domingo (06 e 07/11) pela Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS), Governo do Estado, Fundesporte e Prefeitura de Naviraí por intermédio da Gerência Municipal de Esportes e Lazer (Gerel), com total apoio da prefeita do município Rhaiza Matos.

Foram disputados 27 jogos na quadra de vôlei de areia do Parque Municipal Sucupira, na Avenida Caarapó, com a participação de atletas dos municípios de Naviraí, Dourados, Rio Brilhante, Campo Grande, Nova Alvorada do Sul, São Gabriel D’Oeste, Amambai, Bela Vista, Aquidauana e Antônio João.

“O evento superou todas as expectativas e credencia Naviraí para a realização de futuras competições. Estão de parabéns todos os organizadores e participantes”, afirmou Flávio Cabral Soares. “Agradecemos o incondicional apoio da prefeita Rhaiza Matos, a Federação de Voleibol de MS, a Fundesporte, os atletas participantes, os patrocinadores e todos que colaboraram e garantiram o sucesso total deste grande evento esportivo”, discursou Brendo Caíque.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432