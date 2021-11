Lojas Quero-Quero foi inaugurada em Mundo Novo nesta quinta-feira (04)

Na manhã desta quinta-feira (04), o Governo de Mundo Novo prestigiou a inauguração da lojas Quero-Quero, na Avenida Campo Grande.

Empresa começou a ser construída em dezembro de 2020, tendo a parceria do Centro de Qualificação Profissional e Social, na contratação de funcionários.

Segundo o secretário de Indústria e Comércio, Marcos Eustáquio, quinze munícipes foram contratados de imediato – após término de construção do depósito mais funcionários serão convocados.

Atualmente, são mais de 400 lojas espalhadas pelo Sul do Brasil (RS, SC e PR), com projeto de chegar a 600 lojas até 2024. A expansão para o Mato Grosso do Sul deve resultará em mais de 40 unidades.

A empresa trabalha com venda no varejo e construção civil, eletrodomésticos e móveis.

O prefeito Valdomiro Sobrinho e vice-prefeita Rosária Andrade, destacaram a importância de uma nova empresa no município, pela geração de mais empregos e competitividade, gerando mais equilíbrio de preços.

O gerente regional, Fausto Nascimento, apontou uma avaliação positiva em Guaíra e Eldorado, que também foram contempladas com a instalação da empresa anteriormente.