Edição do Rio Mais Limpo 2021 terá coleta de lixo e replantio de mudas nas margens do Rio Iguatemi

A prefeitura de Iguatemi, por meio da secretaria municipal de desenvolvimento econômico e meio ambiente, realizará a edição do “Rio Mais Limpo 2021”. O evento, conta com apoio da câmara de vereadores e dos pescadores amadores de Iguatemi e acontecerá no dia 14 de novembro (véspera de feriado), com início às 8h, na rampa para barcos do rio Iguatemi.

O objetivo da campanha, é mobilizar pescadores e voluntários em um mutirão para recolher sacolas plásticas, latas, garrafas pet e outros objetos deixados nas margens do rio, bem como o replantio de mudas. O Rio Iguatemi, é um dos principais rios da região. A coleta de lixo através dessas ações, servem para manter suas águas limpas e também preservam o meio ambiente.

Os interessados poderão fazer suas Inscrições até o dia 05 de novembro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. Informações pelo telefone (067) 3471-3845.

Fonte: Kidão/ Assessoria