Funcionário da CCR morre em trecho não duplicado da BR 163 entre Caarapó e Juti.

A vítima fatal foi identificada como sendo a pessoa de Geraldo Rogério Azevedo 40 anos, morador no município de Juti MS, ele era funcionário da CCR MS Vias segundo relatos.

O acidente aconteceu na BR-163 km-178 entre Caarapó e Juti envolvendo um veículo Volkswagen Gol e uma carreta Volvo de cor branca com placas do Mercosul, segundo informações o veículo Volkswagen gol seguia sentido Caarapó para Juti e no sentido contrário seguia a carreta.

Segundo informações colhidas no local o Volkswagen Gol, perdeu o controle vindo a invadir a contramão de direção não tendo como o motorista da carreta desviar para evitar a colisão.

Com o impacto da colisão, toda a lateral do veículo Gol ficou toda destruída desgovernado rodou na pista e parou em uma ribanceira, suspeita-se que Geraldo tenha dormido ao volante.

A CCR MS Vias ganhou a concessão em 2014 com o direito de operar por 30 anos e uma das obrigações da mesma seria a duplicação da via porém desde quando começou a cobrança de pedágio em 2015 muito pouco no trecho foi duplicado.

Geraldo Rogério, o motorista do Gol tinha uma mulher ainda não identificada como passageira, ela foi socorrida com escoriações e uma provável fratura no pulso para a unidade hospitalar de Caarapó.

No local do sinistro tiveram equipes da CCR vias Perícia Técnica (IMOL-PC Dourados) Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de Juti que irá investigar o caso.

Fonte: Jornal do Conesul