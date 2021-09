Carro com teto cortado e entupido de cigarros é apreendido em Terra Roxa

A Polícia Federal e o BPFron realizaram uma apreensão de veículos carregados com cigarros, na madrugada desta terça-feira (28), em Terra Roxa.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe policial avistou um comboio de veículos transitando em alta velocidade por estrada rural da região.

Ao realizar aproximação, a equipe percebeu uma condição inusitada em um desses veículos: um VW/Santana com o teto cortado, uma espécie de conversível, porém com carga alta e aparente de cigarros contrabandeados do paraguaia.

Imediatamente foram iniciados procedimentos de abordagem com luzes e sirene, mas os contrabandistas não acataram e empreenderam fuga. Ao longo do acompanhamento tático, que perdurou por alguns quilômetros nas estradas rurais, até que os criminosos, após realização de diversas manobras perigosas e tentativas de jogar a viatura policial pra fora da via, abandonaram os veículos ao lado de uma mata fechada da região, não sendo localizado.

Além do Santana com o teto cortado, os policiais apreenderam outros dois veículos, sendo um Vectra GT e um Astra, além de 60 caixas de cigarros, resultando num prejuízo de aproximadamente R$ 250 mil ao crime organizado da região.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Federal em Guaíra para as diligências de praxe.

Fonte: Ponto da Notícia