Prefeito de Mundo Novo presta contas à população de viagem de três dias à Campo Grande

O prefeito Valdomiro Sobrinho foi à capital do estado com uma extensa agenda para visita a órgãos públicos. A viagem à Campo Grande foi iniciada na segunda-feira e na quarta (29) o mesmo retornava a Mundo Novo.

Valdomiro foi recebido pelo governador Reinaldo Azambuja e confirmou convênio para pavimentação asfáltica e recuperação de várias ruas da malha viária urbana. Sobre o mesmo assunto, o prefeito ainda visitou o secretário de Infraestrutura Eduardo Riedel e o diretor-presidente da Agesul (Agência de Gestão e Empreendimentos) Emerson Pereira.

Ele se reuniu com os deputados estaduais Londres Machado, Mara Caseiro, Paulo Corrêa e Lídio Lopes e com os deputados federais Rose Modesto e Beto Pereira. O prefeito esteve acompanhado do seu chefe de gabinete Márcio Aldana e do coordenador do setor de Convênio, Saulo Wagner.

Carro para o Iagro e o Titula Brasil

Na Iagro (Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Mundo Novo recebeu um veículo para a inspeção agropecuária. O prefeito anunciou também a doação de um local na Avenida Castro Alves (em frente a Congregação Cristã) para futuras instalações da casa da Cidadania.

Na superintendência de Patrimônio e na secretaria de Segurança Pública o prefeito anunciou a conquista de dois veículos e uma moto. Um carro virá para o Titula Brasil, que regularizará títulos de propriedade no município (começando pelo Pedro Ramalho). A Agraer também foi visitada.

Nova ambulância e outros investimentos

Em reunião com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, as pautas foram reforma do hospital e a vinda de uma nova ambulância completa, além da reforma do Centro Conviver (em licitação, obra de emenda do deputado licenciado). O prefeito também visitou a Educação do estado.

Na Sanesul a discussão foi sobre o super-poço (de mais de R$ 10 milhões) no Copagril, o andamento da obra da Rede Coletora de Esgoto no município (quase R$ 18 milhões) e o acesso á água ao Conjunto Cícero Cavalcante.

Quadra sintética e ajuda a Festa da Padroeira

Valdomiro ainda visitou a Fundesporte e a Fundação de Cultura. No Esporte, definição da construção da quadra de futebol suíço sintético, no Estádio Municipal. Também a iluminação do ginásio para a sua entrega (está em licitação) e passeio ciclístico e mini-maratona em dezembro próximo. Na Cultura a solicitação de incentivo a Festa da Padroeira em novembro e a Virada do Ano.