Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí completa 18 anos com mais de 22 mil pessoas socorridas

O 6º Subgrupamento de Bombeiro Militar Independente (6º SGBM/Ind) em Naviraí completou 18 anos, no último domingo (29/08). Para celebrar essa data, foi realizada uma solenidade na terça-feira (31), com a presença do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e de autoridades locais.

Na ocasião, além da formatura militar, também foi realizada uma apresentação cultural da Banda de Música do CBMMS. Houve ainda entrega de homenagens como a da prefeita de Naviraí Rhaiza Mattos, os vereadores Rodrigo Sacuno, Rafael Volpato e Simon Rogério além de autoridades policiais, do ministério público, do SAMU e pioneiros dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros chegou a Naviraí em 29 de agosto de 2003 com 09 bombeiros militares, que ficaram instalados em um Hotel da cidade, onde recebiam as chamadas de ocorrência em um telefone público “Orelhão” que ficava de frente ao hotel.

Em 18 anos de existências, o Corpo de Bombeiros de Naviraí já atendeu de 33.022 ocorrências, sendo destas 22.565 pessoas socorridas/ vidas salvas.

Para o Comandante da unidade, Major Kleber Barbosa Arantes, o evento de comemoração do 18ª aniversário da unidade, foi uma excelente oportunidade para receber o comando da Corporação, estreitar as parcerias com autoridades locais e rever pessoas importantes que escreveram seus nomes na história do 6º Subgrupamento de Bombeiros Militar em Naviraí.

Fonte: jornal do Conesul