Vacinação para pessoas a partir de 12 anos está liberada; município têm maior índice de pessoas com pelo menos uma dose da região

Com mais dois positivos e uma alta, Mundo Novo está com 14 ativos para a covid-19. Um paciente está internado no Paraná.

Na vacinação, pessoas a partir de 12 anos estão sendo vacinadas no Salão Paroquial, após a chegada de 210 vacinas da Pfizer na última sexta-feira à noite.

Mundo Novo, com mais de 80% de pessoas vacinadas com pelo menos uma dose tem o maior índice das regiões Cone Sul/Sul Fronteira. Na imunização – quando o paciente já completou o esquema vacinal (segundo ou dose única) –, Mundo Novo passou dos 70% da população.

Boletim Coronavírus 30/08/21 – Atualizado às 17h00 do dia anterior

Ativos – 14

Recuperados – 2.269

Óbitos – 39

Geral – 2.322

Suspeito – 00

Descartados – 2.046

Obs. Um paciente internado em hospital no Paraná.

72 horas (27, 28 e 29/08) / Positivos: 02

72 horas (27, 28 e 29/08) / Altas: 01

72 horas (27, 28 e 29/08) / Óbito: 00

Monitoramento – 29;

Residências – 08;

Crianças – 07;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 9.698

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 23.797:

CoronaVac – 5.552 (2.831 primeira dose + 2.721 segunda dose);

AstraZeneca – 7.335 (4.170 primeira dose + 3.165 segunda dose);

Pfizer – 2.680 (1.982 primeira dose + 488 segunda dose + 210 a serem aplicadas);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

Recusa da Vacina – 22;

População Vacinada – 15.574 (84,78% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 13.054 (70,66%);

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos);

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos);

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos);

18 a 59 anos – 7.866 (1ª dose ou dose única);

12 a 17 anos (1ª dose) – 800;

Forças de Segurança – 104;

Comorbidades – 1.343;

Profissionais de Educação – 508;

Gestantes, puérperas e lactantes – 216;

Deficientes – 111;

Motoristas – 622;

Pessoas privadas de liberdade – 17;

Limpeza Pública – 44;

Indústria – 664;

População Vacinada 2ª dose – 6.374;

Dose Única – 6.680

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos-