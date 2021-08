Jovem de 29 anos vítima de grave acidente na BR-163 em Guaíra morre no hospital

Um homem de 29 anos, vítima de um grave acidente na BR-163 em Guaíra, faleceu no hospital em Toledo na última noite.

Conforme a PRF, o acidente aconteceu na noite de domingo (22), nas proximidades da Ponte do Rio Taturi, saída de Guaíra para Mercedes. Um Ford/Ka, com placas de Terra Roxa, era ocupado por dois homens, quando saiu da pista e capotou.

Com o acidente, um dos homens foi ejetado do carro. Ambas as vítimas foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para UPA de Guaíra. Devido a gravidade dos ferimentos, ambos foram entubados e transferidos na segunda-feira para o Hospital Bom Jesus, em Toledo.

Na última noite, uma das vítimas, identificada como Gilvan Silva Soares de Melo, morador de Guaíra, não resistiu aos ferimentos e acabou entrando óbito no hospital.

Conforme familiares, o velório acontece à partir das 13h30min, na capela municipal de Guaíra, com sepultamento no final da tarde. O Ponto da Notícia presta as condolências aos familiares enlutados.

Fonte: Ponto da Notícia