Educação de Mundo Novo está cadastrando inscritos na prova do Encceja para transporte no domingo

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) está cadastrando os inscritos na prova do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) para o transporte para Iguatemi.

O transporte ocorrerá no próximo domingo, com saída às 5h30, em frente à igreja Católica matriz, no Centro da Cidade. A prova começa às 8h00 pela manhã e às 14h30 no período da tarde.

A inscrição dos alunos para a prova teve prazo até janeiro. Quem se inscreveu para a prova de 2020 (que foi adiada devido à pandemia) deve conferir na página http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/#!/inicial se a sua inscrição está válida.

Os interessados no transporte devem ir até a sede da Semed (em cima do Banco do Brasil), das 7h00 às 11h0 e das 13h00 às 16h00 ou ligar no 3474-2882.

Prova oportuniza conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio



A prova dá a oportunidade de pessoas que estão em atraso no seu currículo escolar de conquistar o certificado do Ensino Fundamental e Médio.

Para o Ensino Fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos. Para o Ensino Médio, a partir de 18 anos.

Ensino Fundamental – Ciências Naturais; Matemática; Língua Portuguesa; Língua Estrangeira Moderna; Artes; Educação Física; Redação; História; Geografia.

Ensino Médio – Ciências da Natureza; Matemática e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas.

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos –