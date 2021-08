Prefeito de Mundo Novo prestigiou passeata da Semana Nacional de Pessoa com Deficiência

O prefeito de Mundo Novo, Valdomiro Sobrinho, participou de uma caminhada na manhã desta segunda-feira (23), com os alunos da Apae no Centro da cidade. O evento iniciou-se as 8h00 na Praça da Igreja Matriz, com carro de som, adesivagem nos carros e panfletagem de conscientização.

Estiveram presentes nesta caminhada, além do prefeito, integrantes da Apae, alunos da Escola Yolanda Ally (com a professora Luana Mostachio) e integrantes do Centro Conviver Daudt Conceição.

Confira a programação para esta semana:

24/08, Terça-feira:

Atividade na Apae, nos períodos matutino e vespertino;

Oficina de Pintura em tecido/ Ateliê Tânia Schulz:

Oficina de Pintura em Tela/ Jaqueline Vidovix.

25/08, Quarta-feira:

Atividade na Apae, nos períodos matutino e vespertino;

Oficina de Jardinagem com a equipe do L.A. Plantas;

Palestra para as famílias, às 19h, no Anfiteatro Municipal (Secretaria de Assistência Social /Creas) – palestrantes: Solidéia Mael Camargo e Tamires Ferreira da Rocha com o tema Função da Família na Efetivação dos Direitos do Deficiente Intelectual.

25/08, Quinta-feira:

Atividade na Apae, no período matutino;

Balada Musical para os alunos, com a equipe da Secretaria de Assistência Social/Creas.

27/08, Sexta-feira:

Atividade na Apae, nos períodos matutino e vespertino;

Oficina Culinária com a equipe do Conviver.

28/08, Sábado:

Encerramento da semana com entrevista na rádio às 10h.

OBS: Estará acontecendo até sábado (28), nos supermercados da cidade, uma campanha onde ao doar uma caixa de bombom aos alunos da Apae, o cliente ganha uma lembrança confeccionada pelos alunos em parceria com voluntários.